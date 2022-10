Fotbal: România, în grupă cu Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra, în preliminariile EURO 2024 Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata intr-o grupa accesibila in preliminariile Campionatului European – EURO 2024, alaturi de Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus si Andorra, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica la Frankfurt, informeaza AGERPRES . Finalistele ultimei editii, Italia si Anglia, fac parte din aceeasi grupa, C, in care se mai afla Ucraina, Macedonia de Nord si Malta. In urma tragerii la sorti au rezultat sapte grupe de cate cinci echipe si trei grupe de cate sase: Grupa A: Spania, Scotia, Norvegia, Georgia, Cipru; Grupa B: Olanda, Franta, Irlanda, Grecia, Gibraltar;… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

