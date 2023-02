Politehnica Iasi a reluat ieri antrenamentele in casa proprie, dupa mai bine de doua saptamani in care terenurile din Copou au fost in „vacanta". Reamintim, Poli s-a pregatit in perioada 6-16 februarie in Antalya, Turcia, la complexul IC Santai Hotels Family Resort din Belek, iar vineri, sambata si duminica jucatorii au fost liberi. Saptamana in curs este destinata efectuarii ultimelor retusuri dinaintea reluarii Ligii a II-a de fotbal si pregatirii primului duel oficial al anului. Acesta se va derula sambata, de la ora 11:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu", in compania CSC Selimbar. In disputa…