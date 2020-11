Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Al Hilal, Razvan Lucescu, s-a vindecat de Covid-19, informeaza presa saudita, anunța news.ro. Potrivit dawriplus.com, Lucescu jr. a iesit negativ la ultimele teste pentru noul coronavirus efectuate si va fi prezent, incepand de joi, la antrenamentele formatiei sale.…

- Antrenorul echipei de fotbal Al Hilal Riad, romanul Razvan Lucescu, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat, luni, campioana Arabiei Saudite pe contul sau de Twitter. ''Testarile medicale au aratat ca antrenorul echipei #AlHilal, 'Razvan Lucescu', a fost testat pozitiv la COVID-19.…

- Antrenorul lui AC Milan, Stefano Pioli, a declarat miercuri ca are incredere deplina in portarul roman Ciprian Tatarusanu, desi acesta a avut un debut nereusit la actuala sa echipa, in remiza de luni cu AS Roma, 3-3 pe San Siro in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei, scrie presa din…

- Al Hilal, formația antrenata de Razvan Lucescu, a invins-o pe Abha, scor 2-0, și s-a calificat in final Cupei Regelui din Arabia Saudita. In ultimul act al Cupei, Al Hilal va juca cu invingatoarea dintre Al Ahli și Al Nasr. Razvan Lucescu continua vanatoarea de trofee in Arabia Saudita. Are deja in…

- Mircea Lucescu le-a dat peste nas contestatarilor, iar Dinamo Kiev, formatie pregatita de antrenorul roman, este ca si calificata in grupele Ligii Campionilor, dupa ce s-a impus, aseara, scor 2-1, in deplasare, pe terenul belgienilor de la Gent, in prima mansa a play-off-ului. In schimb, Lucescu jr.…

- ​Confederatia Asiatica de Fotbal a anuntat ca echipa lui Razvan Lucescu, Al Hilal, a fost retrasa din Liga Campionilor Asiei si rezultatele i-au fost anulate, deoarece nu a putut prezenta un numar suficient de jucatori pentru meciul de miercuri cu Shabab Al Ahli Dubai.“Al Hilal, din Arabia…

- Echipa saudita Al Hilal Riad, antrenata de romanul Razvan Lucescu, a fost exclusa din Liga Campionilor Asiei la fotbal, miercuri, dupa ce nu a putut inscrie 13 jucatori pe foaia oficiala de meci, din cauza cazurilor pozitive la coronavirus din lot, potrivit site-ului Confederatiei Asiatice de Fotbal.…

