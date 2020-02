Fotbal - Liga I: Academica Clinceni - FC Voluntari 1-2

Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a obtinut al doilea succes in Liga I, invingand, sambata, in deplasare, cu 2-1 (1-1), formatia Academica Clinceni, in etapa XXIII-a a Ligii I. Gazdele au ratat un penalti, in minutul 23, potrivit news.ro.Prima victorie a echipei din Voluntari a fost inregistrata in 11 august 2019,…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT si TELEKOM SPORT. Vineri, 31 ianuarie Ora 20.00 Universitatea Craiova -Gaz Metan Medias, stadion Ion Oblemenco – Craiova. OBSERVATOR: Mircea Calin (Bucuresti). Sambata, 1 februarie Ora 13.00 Academica Clinceni -FC Voluntari, stadion…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal l-a sanctionat, miercuri, cu doua etape de suspendare si 360 de lei penalitate sportiva pe antrenorul Mihai Teja, recent instalat la conducerea formatiei FC Voluntari. Sanctiunea a fost aplicata ca urmare a eliminarii din ultima…

- Etapa a 23-a din Campionatul National Liga 1 a suferit modificari, dupa cum urmeaza: - ora de incepere a partidei Academica Clinceni - FC Voluntari va fi 13.00, iar cea a partidei FC Hermannstadt - Sepsi OSK va fi 15.00.

- Meciul dintre FC Voluntari si FCSB, din etapa a 18-a a Ligii I, care nu s-a putut disputat pe 30 noiembrie, a fost reprogramat pentru data de 6 februarie 2020, a anuntat, luni, Liga Profesionista de Fotbal pe site-ul sau. ''Partida dintre FC Voluntari si FCSB, contand pentru etapa a 18-a in…

In etapa a XIX-a a Ligii I, intermediara, A.F.C. Hermannstadt va juca in deplasare contra celor de la Academica Clinceni. Va fi un duel intre doua echipe situate in jumatatea inferioara a clasamentului , desparțite de o diferența de numai 3 puncte.

- Academica Clinceni a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 5-2 (3-2), duminica, in deplasare, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal. Chindia a deschis scorul prin Cristian Cherchez (3), dupa care Academica a punctat de trei ori, prin Alexandru Buziuc (18), George Merloi…

Victoria Viișoara a dispus azi cu 5-0 de Viitorul Garbau și a egalat la puncte pe CSM Campia Turzii, cu care imparte locurile 9-10 in clasamentul Ligii a 4-a de fotbal din județul Cluj, ambele avand...