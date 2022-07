Stiri pe aceeasi tema

- Una calda și alta rece pentru divizionarele C bacauane prezente in play-out-ul Ligii a III-a care s-a incheiat ieri. Cea rece: CSM Bacau a retrogradat in Liga a IV-a, platind tribut subfinațarii, managementului defectuos și inconstanței rezultatelor. Pentru a urca pe locul 4 in play-out-ul Seriei 1…

- Final de sezon in play-off-ul Ligii a III-a. Singura echipa bacauana prezenta in aceasta faza a competiției, Aerostrar, a incheiat play-off-ul Seriei 2 pe locul 3, in ultima etapa, „aviatorii” fiind invinși, vineri, cu 3-1 in deplasare de CSM Focșani 2007 ca urmare a golurilor marcate de Baciuț (min.…

- Prin victoria cu 2-1 contra Metalului Buzau, Aerostar nu mai poate pierde locul 3 in play-off-ul Seriei 2, CSM Bacau este ca și retrogradata ca urmare a remizei interne cu Știința Miroslava, in timp ce revelația FC Dinamo Bacau a obținut a șaptea victorie din cele opt meciuri disputate in play-out:…

- La finalul saptamanii trecute s-a desfașurat etapa a șaptea din play-off-ul și play-out-ul Ligii a III-a. Surprizele rundei s-au consumat in play-out-ul Seriei 1, acolo unde ocupanta locului 5, CSM Bacau s-a apropiat la cinci puncte de echipa de pe 4, Știința Miroslava. Reducerea ecartului a avut la…

- Dupa ce au frant Metalul, vor sa indoaie și Oțelul. Etapa a patra a play-off-ul Seriei 2 are la baza acest deziderat al bacauanilor de la Aerostar. Dupa ce au invins la scor Metalul Buzau și au fost egalii Focșaniului, „aviatorii” lui Mișu Ionescu doresc sa se revanșeze pentru singura infrangere suferita…

- Etapa a treia a play-off-ului și play-out-ului Ligii a III-a a inregistrat un bilanț pozitiv pentru divizionarele C bacauane. Astfel, in play-off-ul Seriei 2, Aerostar Bacau a incheiat la egalitate, 0-0, meciul jucat pe terenul echipei de pe locul 2, CSM Focșani 2007. La nivel de play-out, bacauanii…

- Toate cele trei divizionare C bacauane vor disputa sambata, in etapa a treia din play-off-ul și, respectiv play-out-ul Ligii a III-a, partide cu miza ridicata. In play-off-ul Seriei 2, Aerostar se deplaseaza la Focșani, in tentativa de a reduce din diferența ce o separa de ocupanta locului 2, in timp…

- In acest weekend este programata etapa secunda din play-off-ul și play-out-ul Ligii a III-a. Balul va fi deschis astazi, de Aerostar Bacau, care va primi vizita Metalului Buzau in play-off-ul Seriei 2. Invinsa la limita, de lidera Oțelul Galați, saptamana trecuta, formația lui Mișu Ionescu spera sa…