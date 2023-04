Stiri pe aceeasi tema

- Disputata in aceasta dupa-amiaza pe terenul Bazei Sportive din Florești, partida dintre Academia de Fotbal Florești și Victoria Viișoara s-a incheiat cu victoria formației din Viișoara, care s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0). Dupa „dubla” reușita etapa trecuta cu Iclodul, atacantul viișorenilor Paul…

- Duminica, 2 aprilie 2023, se disputa etapa cu numarul 13 din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, o etapa in care avem doua partide care se anunța foarte interesante. In prima dintre acestea, „lidera” clasamentului Șoimii Campia Turzii, echipa ce vine dupa o infrangere suferita chiar in prima etapa a returului,…

- Prima etapa a returului din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, care s-a disputat astazi, a fost una a surprizelor. Cele trei formații de pe primele trei locuri ale clasamentului, Șoimii Campia Turzii, UST Cornești și Chimia Turda, au suferit toate trei infrangeri in deplasarile avute, respectiv la Boian,…

- Duminica 26 martie se joaca prima etapa a returului ediției 2022-2023 din Liga a 5-a, zona Campia Turzii. Cele mai importante meciuri din aceasta etapa sunt cele in care joaca cele trei echipe de pe podium, Șoimii Campia Turzii, UST Cornești și Chimia Turda, acestea evoluand toate in deplasare, pe terenul…

- Sambata și duminica s-au jucat partidele etapei cu numarul XVI, din cadrul ligii a patra de fotbal. Patru din cele șase partide s-au desfașurat sambata dimineața, de la ora 11:00. Liderul clasamentului, Arieșul Mihai Viteazu s-a deplasat la Tritenii de Jos, intr-un meci al orgoliilor. Cele doua echipe…

- Dupa ce din prima etapa din 2023 doua partide au fost amanate, sfarșitul acestei saptamani aduce prima etapa completa din an. Primele patru partide se vor disputa sambata, de la ora 11:00. TurdaNews va transmite in direct duelul dintre Unirea Tritenii de Jos și Arieșul Mihai Viteazu. In meciul tur,…

- Sambata s-au disputat primele patru meciuri oficiale din 2023, in liga a patra a județului Cluj, alte doua partide fiind amanate. Prima zi a adus și prima mare surpriza, Sticla Arieșul Turda reușind sa se impuna in fața celor de la Victoria Viișoara, scor 3-2. La Mihai Viteazu, Arieșul s-a impus in…

- La finalul turului Ligii a 5-a, zona Campia Turzii, echipele de pe podiumul clasamentului, respectiv Șoimii Campia Turzii, UST Cornești și Chimia Turda, au cele mai bune atacuri din serie. Formațiile cu cele mai multe goluri marcate in tur sunt Șoimii Campia Turzii și Chimia Turda, cu cate 42 de goluri,…