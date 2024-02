Fotbal, Liga 3: Început excelent pentru Sănătatea SP Cluj în 2024 Sanatatea SP Cluj continua seria partidelor amicale din aceasta iarna, ajungand la trei jocuri deja disputate. Daca in prima partida au pierdut, 3-2 cu echipa U19 a celor de la U Cluj (meci disputat pe durata a trei reprize de 30 de minute), au urmat jocuri excelente pentru „viruși”. La mijlocul acestei saptamani, clujenii au caștigat duelul cu Viitorul Cluj, scor 2-1, chiar pe terenul celor de la Viitorul. Ieri dimineața, Sanatatea s-a deplasat la Reghin, pentru duelul cu Avantul, unde a incheiat la egalitate, scor 2-2. „Virușii” au fost egalați la ultima faza. Jocul din partidele amciale, ii… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

