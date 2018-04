Stiri pe aceeasi tema

- Vahid Halilhodzici, 65 de ani, din 2015 pe banca Japoniei, a fost concediat la doua luni de turneul final. Naționala va fi antrenata de Makoto Teguramori, fostul asistent al lui Halilhodzici. Fanilor japonezi nu le vine sa creada. Cu doar doua luni inaintea Mondialului, selecționerul Vahid Halilhodzici…

- Componentii selectionatei de fotbal a Spaniei vor incasa prime de cate 400.000 de euro (800.000 euro brut) daca vor reusi sa castige trofeul la Cupa Mondiala care va avea loc in Rusia, in aceasta vara (14 iunie - 15 iulie), anunta cotidianul sportiv Marca. Valoarea primelor a fost stabilita…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Chinei, italianul Marcello Lippi, a declarat ca nimic nu se compara cu castigarea unei Cupe Mondiale, el reusind aceasta performanta cu reprezentativa azzurra in 2006. "Liga Campionilor sau Cupa Mondiala? Am castigat toate cupele cu Juventus Torino,…

- Nationala României se pregateste pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu începerea returului Rugby Europe International Championship (REIC), ''Stejarii'' urmând sa dispute cinci partide în competitia europeana, trei pe…

- Echipele de fotbal ale Coreei de Sud si Irlandei de Nord se vor intalni in premiera, intr-un meci amical ce va avea loc pe 24 martie pe stadionul Windsor Park din Belfast, reprezentativa asiatica fiind calificata la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, informeaza BBC. Coreea de Sud a obtinut…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a convocat o reuniune cu reprezentantii celor 32 de selectionate calificate la Cupa Mondiala din 2018 in zilele de 27 si 28 februarie la Soci, relateaza L'Equipe. La aceasta reuniune obisnuita inaintea unui turneu final se vor decide ultimele…

- Federatia chiliana de fotbal (ANFP) l-a numit in functia de selectioner national pe columbianul Reinaldo Rueda, care a antrenat pana in prezent echipa braziliana Flamengo Rio de Janeiro, informeaza agentia EFE. ANFP a facut acest anunt luni, dupa ce reprezentantii tehnicianului in varsta…