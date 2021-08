Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Cracovia, Sergiu Hanca, a inscris un gol in meciul castigat, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Jagiellonia, in etapa a cincea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro. Hanca a marcat in minutul 62. Celalalt gol al gazdelor a fost inscris…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat pentru Parma, care a terminat la egalitate cu Frosinone, 2-2, vineri seara, in deplasare, in prima etapa a ligii secunde de fotbal din Italia, Serie B. Gazdele au marcat primele, prin Alessio Zerbin (31), dar Parma a egalat prin Gennaro Tutino (41).…

- Mijlocasul constantean Alexandru Cicaldau a marcat cel de-al doilea gol al echipei sale, Galatasaray Istanbul, in meciul castigat cu scorul de 2-0 pe terenul lui Giresunspor, in prima etapa a campionatului Turciei. Scorul a fost deschis de senegalezul Mbaye Diagne (min. 31), care, noua minute mai tarziu,…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat un gol pentru Cagliari, care a dispus de AC Pisa cu scorul de 3-1, sambata, pe teren propriu, in primul tur al Cupei Italiei la fotbal. Internationalul roman a deschis scorul in min. 28, celelalte goluri ale sarzilor fiind semnate de Antonio Caracciolo (36, autogol)…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii scotiene la fotbal, dupa ce a surclasat-o pe Dunfermline cu scorul de 5-0, vineri, pe teren propriu. Hagi a marcat al treilea gol al lui Rangers (min. 19), celelalte…

- Polonezul Kacper Kozlowski ar putea deveni cel mai tânar debutant al Campionatului european de fotbal, el fiind convocat la naționala Poloniei la doar 17 ani. Kacper Kozlowski joaca actualmente la Pogon Szczecin, echipa din prima liga poloneza. În actuala stagiune, jucatorul nascut…