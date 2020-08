AS Monaco a fost tinuta in sah duminica de Stade de Reims, 2-2 pe teren propriu, duminica, in prima etapa a campionatului de fotbal al Frantei, la debutul antrenorului croat Niko Kovac pe banca echipei din Principat.



Reims a condus cu 2-0 dupa numai 21 de minute, insa Monaco a avut forta sa revina.



Niko Kovac a pregatit-o ultima oara pe Bayern Munchen, care l-a demis in toamna anului trecut. Bayern o intalneste duminica (astazi) pe Paris Saint-Germain in finala Ligii Campionilor, la Lisabona. Meciurile lui PSG si Olympique Lyon din prima etapa de campionat au fost amanate.

