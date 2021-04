Everton a reusit o victorie surprinzatoare, vineri seara, in deplasare, cu Arsenal Londra, 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a 33-a din Premier League, iar ''tunarii'' sunt tot mai departe de locurile pentru cupele europene. Singurul gol al partidei a fost de fapt un autogol al portarului Bernd Leno care a scapat in poarta mingea venita dintr-o centrare a lui Richarlison, in minutul 76. Foto: (c) Michael Regan/Pool via REUTERS Arsenal are 46 de puncte si este pe locul 9, la noua puncte de locul 5, ocupat momentan de West Ham United, care duce in Europa League. Everton este…