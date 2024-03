Fotbal, Liga 5, zona Câmpia Turzii: Pas greșit făcut de Șoimii Câmpia Turzii în prima etapă a returului sezonului 2023-2024! Astazi s-a jucat prima etapa din returul ediției 2023-2024 din Liga a V-a Academy, zona Campia Turzii, o etapa in care s-au inregistrat patru victorii obținute de echipele gazda, o victorie a oaspeților și un rezultat de egalitate. Singurul pas greșit facut in aceasta etapa a fost trecut in contul ocupantei locului secund din clasament, Șoimii Campia Turzii, echipa care a terminat la egalitate partida jucata pe terenul celor de la Steaua Gligorești. Echipele care au beneficiat de acest rezultat au fost ”lidera” UST Cornești, care s-a distanțat dupa aceasta etapa de formația din Campia Turzii la… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

