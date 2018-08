Stiri pe aceeasi tema

- Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a analizat infrangerea suferita de echipa sa pe teren propriu in fața Chiajnei, 0-1. Italianul a incercat sa explice și forma slaba a lui Mitrița. "Din punctul meu de vedere am jucat foarte bine timp de 70 de minute. Veneam dupa partida dificila de joi cu Leipzig,…

- U Craiova și Concordia Chiajna incheie in aceasta seara, de la ora 21:00, etapa a 5-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 21:00 » U Craiova - Concordia Chiajna Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: U Craiova:…

- CSU CRAIOVA CONCORDIA CHIAJNA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. CSU CRAIOVA si CONCORDIA CHIAJNA s-au mai intalnit de 10 ori in Liga 1. de patru ori s-au impus oltenii, de cinci ori au terminat la egalitate, iar un joc s-a incheiat cu victoria ilfovenilor. DIGISPORT si TELEKOMSPORT…

- LEIPZIG - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: CSU Craiova are o noua misiune dificila in preliminariile Europa League. Daca Milan a fost sperietoarea de anul trecut, in acest sezon oltenii joaca impotriva lui RB Leipzig, locul 6 in ediția precedenta din Bundesliga. LEIPZIG - CSU CRAIOVA…

- Formatia CS Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, luni, pe teren propriu, in compania echipei Poli Iasi, in prima etapa a Ligii I, scrie news.ro.Au evoluat urmatoarele formatii: CS Universitatea Craiova: Pigliacelli - Popa (Markovici '73), Gardos,…

- CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-0. In minutul 78, Juan Culio a transformat un penalti acordat pentru o intrare a lui Razvan Popa la Omrani. Partida s-a disputat cu casa inchisa. Cele doua echipe au evoluat in urmatoarele formule: CFR Cluj: 87. Arlauskis - 77. Peteleu (6. Manea…

- CS Universitatea Craiova a plecat in cantonamentul de vara din Austria, care va dura pana pe 6 iulie. Oltenii au zburat de la Craiova pana la Milano si de acolo s-au deplasat cu autocarul pana in Austria, in zona Tirol, unde s-au cantonat si anul trecut. Daca Andre Santos, Popov si Mazarache…

- HERMANNSTADT - CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAM FINALA CUPEI ROMANIEI 2018: LPF a decis anul trecut sa aprobe solicitarea CS U Craiova, infiintata in 2013, de a i se recunoaste rezultatele obtinute de Universitatea Craiova din 1948 si pana in anul 1991, astfel ca duminica seara, oltenii vor lupta…