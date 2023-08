Fostul viceprimar al Sibiului, condamnat pentru frauda cu fonduri europene, va fi director de scoala generala

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a cerut demisia managerului Spitalului Municipal din Urziceni, care se afla in subordinea Primariei orașului, dupa ce o femeie a fost lasata sa nasca pe asfalt. ”Este inacceptabil ca la Spitalul Municipal din Urziceni, aflat in subordinea Primariei din oraș, s-a intamplat un eveniment…

- Viceprimarul Sibiului, Alexandru Dumbrava (PNL), a recunoscut ca a comis fraude cu subventii inainte de mandat și a acceptat o pedeapsa de 2 ani si 3 luni de inchisoare, cu suspendare pe o perioada de 3 ani, anunța Parchetul European (EPPO) de la Bucuresti. De asemenea, edilul a fost de acord cu prestarea…

- Romania a fost catalogata ca fiind parte din categoria țarilor cu venituri mari, venitul pe cap de locuitor depașește de 13,84 de dolari. Lucru ce inseamna ca venitul romanilor pe cap de locuitor a fost inregistrat la 15,66 de dolari in 2022, comparativ cu 14,20 de dolari inregistrat in 2021. Romania…

- De asemenea, oficialul BNR a subliniat ca i se pare "nesanatos" si faptul ca pentru anumite industrii exista eliminarea cotei de de sanatate, astfel ca oamenii care lucreaza in acele industrii beneficiaza de asistenta sanitara pe buzunarul celorlalti.Eugen Radulescu ca una dintre cauzele pentru care…

- Romania și-a asumat prin PNRR o adoptare rapida a producției de hidrogen din surse regenerabile, care sa inlocuiasca gazul din industrie și din incalzirea locuințelor, precum și combustibilul pentru vehicule. In realitate, insa, discursul delirant al Uniunii Europene referitor la aceasta sursa de energie…

- CITEȘTE ȘI Director AGIFER: Este in derulare o actiune de investigare a incidentului feroviar de la Sighisoara. AGIFER nu are putere coercitiva / Intr-un termen cat mai scurt posibil, dar nu mai lung de un an, vrem sa putem obtine toate concluziile Potrivit , o coliziune intre doua trenuri incarcate…

- Incepand cu data de 1 iunie, benzina si motorina vandute in Romania trebuie sa contina obligatoriu biocarburanti, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate de Guvern. Actul normativ stabilește ca benzina si motorina trebuie sa contina obligatoriu minim 8% si, respectiv 6,5% biocarburanti. Romania…

- Viceprimarul Alexandru Dumbrava (PNL) a fost trimis in judecata de Parchetul European (PE) pentru frauda din fonduri europene, ca urmare a unor fapte din perioada in care acesta ocupa funcția de director al Casei Corpului Didactic Sibiu, se arata intr-un document remis de PE. Viceprimarul este acuzat…