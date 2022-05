Stiri pe aceeasi tema

Cel putin 31 de persoane si-au pierdut viata intr-o busculada produsa sambata in sudul Nigeriei in timpul unui eveniment de distribuire de alimente organizat de o biserica, transmite AFP, citand politia locala.

Statele Unite denunta miercuri decizia Rusiei de a facilita emiterea unor pasapoarte ruse unor locuitori din sudul Ucrainei drept o incercare de "subjugare" a populatiei asupra careia detine controlul, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Patru persoane au murit dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabușit intr-o zona de lux din centrul comercial al Nigeriei, Lagos, anunța BBC.

Departamentul de Stat a aprobat joi o importanta vanzare de elicoptere de atac catre Nigeria pentru aproape un miliard de dolari, in pofida ingrijorarii legate de respectarea drepturilor omului in cea mai mare populata tara din Africa, transmite AFP.

Partidele traditionale de dreapta si de stanga erau deja in agonie de ani de zile in Franta, iar primul tur al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica le-a batut un nou cui in sicriu, comenteaza AFP.

Parintele Patriarh Daniel a sfințit joi o racla pentru Moaștele Sfantului Martir Constantin Brancoveanu de la Manastirea Nechit, județul Neamț.

Opt persoane au murit intr-un atac armat asupra unui tren in nordul Nigeriei si alte 26 au fost ranite, a anuntat marti noapte comisarul Ministerului Securitatii Interne si Afacerilor Interne al statului Kaduna, Samuel Aruwan, citat miercuri de DPA.

Candidatul opozitiei sud-coreene Yoon Suk-yeol a fost ales presedinte in alegerile de miercuri, candidatul partidului de guvernamant Lee Jae-myung recunoscandu-si infrangerea si felicitandu-l pe adversarul sau.