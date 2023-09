Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Proconsul a anunțat decesul fostului toboșar Razvan Gorcinski, vineri, intr-o postare pe Facebook.„Din pacate, Razvan, prietenul si fratele nostru, nu mai este printre noi. Din fericire, e intr-un loc mai bun, unde se poate odihni dupa anii de calatorii si miile de concerte. Dumnezeu sa te…

