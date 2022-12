Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 16 ani din Galati a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce ar fi consumat substante interzise si a fost gasita inconstienta in toaleta liceului unde invata. Medicii au decis sa o transfere la Bucuresti, fata intrand in coma. Vineri dimineata, o eleva de 16 ani de la Liceul…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului, și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- Patru oameni au fost raniți in urma unei explozii produse in cursul nopții intr-un bloc din Suceava. Trei raniți au fost duși la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, unul dintre ei fiind in stare grava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca o patra victima, care initial plecase…

- Trei oameni au fost raniți in urma unei explozii produse in cursul nopții intr-un bloc din Suceava. Cei trei raniți au fost duși la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, unul dintre ei fiind in stare grava. Pompierii spun ca deflagrația nu a fost urmata de un incendiu, insa a fost destul de puternica…

- Un barbat a intrat cu masina in portile de acces la Palatul Parlamentului, in noaptea de miercuri spre joi, și pentru ca a devenit recalcitrant cand i s-a cerut sa se legitimeze, a fost incatusat si transportat apoi la spital. „La data de 10 noiembrie 2022, in jurul orei 04:00, un jandarm aflat in…

- Cinci lei au declanșat o situație de urgența la o gradina zoologica din Sydney, Australia, dupa ce au evadat din incinta lor. Animalele – un adult și patru pui – au fost vazute plimbandu-se in afara țarcului lor. Gradina zoologica a fost inchisa și un pui a trebuit sa fie tranchilizat, dar toți leii…

- Un schimb de focuri de arma a avut loc la biroul de inrolare militara din Ust-Ilimsk, atacatorul a fost reținut, a declarat primarul districtului Ust-Ilimsk, transmite agenția rusa de presa TASS. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un schimbul de focuri și se pare ca cel vizat a fost șeful…