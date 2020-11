Fostul șef al DGIPI, Gelu Oltean, explica, pe blogul personal, ca dosarul in care a fost arestat nu mai are obiectul infracțiunii de care este acuzat. Aceasta stare de fapt exista in timp ce dosarul se afla inca in faza preliminara de judecata, care dureaza de aproape un an, timp in care procurorul nu a […] The post Fostul șef al DGIPI anunța ca dosarul sau a ramas fara obiect appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .