Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, sustine ca fosta sa amanta, aflata in centrul dezvaluirilor despre posibile fapte de coruptie care l-au determinat sa se autoexileze, nu i-a servit drept paravan pentru a-si disimula averea, conform unei scrisori din anul 2018 publicata vineri de presa spaniola,…

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, ar fi ajuns in Emiratele Arabe Unite, dupa ce și-a parasit țara natala, pe fondul unei anchete de corupție. O fotografie publicata de grupul mass-media spaniol NIUS pare sa-l arate pe fostul monarh sosind in Abu Dhabi, potrivit BBC.

- Oficiul pentru Migratie din Republica Dominicana nu a inregistrat sosirea in aceasta tara a fostului rege Juan Carlos al Spaniei, a declarat marti pentru Reuters departamentul pentru media al biroului. Oficiul pentru Migratie a declarat ca ultima calatorie a fostului rege in Republica Dominicana a fost…

- Guvernul spaniol a exclus miercuri organizarea unui referendum privind monarhia, ceea ce ar presupune o reforma constitutionala, si a garantat ca ''sefia statului nu este in discutie'' deoarece se inscrie in ''cadrul constitutional'' al Spaniei, informeaza EFE. Prim-vicepresedinta…

- Juan Carlos este cunoscut pentru stilul de viata opulent pe care il ducea, dar vestea ca are o avere ascunsa in doua conturi offshore i-a cutremurat pe oficialii spanioli, relateaza BBC. El parea ca va ramane in istoria Spaniei drept un lider care a scos Spania din dictatura, implementand cu succes…

- Parchetul Tribunalului Suprem spaniol a deschis o ancheta impotriva fostului rege Juan Carlos, cu scopul de a stabili daca fostul suveran ar putea fi vizat de o investigatie intr-un doasar de coruptie privind atribuirea de catre Arabia Saudita a unui contract cu privire la o linie feroviara de mare…