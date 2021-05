Stiri pe aceeasi tema

- Fostul inspector sef al ITM Buzau, cu delegație, din perioada 2018-2019, Constantin Gabriel Gheorghe, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate. Inspectorii ANI precizeaza luni intr-un comunicat de presa, ca in perioada 2 septembrie – 25 octombrie 2019, Constantin Gheorghe,…

- “Recolta” noua de primavara, facuta de Agenția Naționala de Integritate (ANI), inspectorii descoperind o lista lunga de funcționari publici in posibila stare de incompatibilitate, cu suspiciuni de...

- Un director de școala din județul Buzau a ajuns in atenția procurorilor pentru conflict de interese. ,,Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau cu privire la existența indiciilor referitoare la savarșirea de catre VIRCAN ELENA LOREDANA a infracțiunii de (text…

- Poveste sfașietoare a unui tata, ce incearca sa-și ajute fiica de doar 3 anișori. Micuța are o tumoare de 2 Kg in cutia toracica, din cauza careia se sufoca. ”Și la bine și la rau! Tati, sper sa vina și ziua in care o sa le uiți pe cele de azi!! Dar eu iți scriu ca sa iți aduc aminte cat de puternica…

- Salariile din marile companii de stat sau la care statul detine actiuni sunt acum secretizate, la solicitarea companiilor, potrivit raspunsurilor date de Agentia Nationala de Integritate catre ZF.

- Fostul viceprimar al municipiului Deva, Razvan Mareș, a fost trimis in judecata. Agenția Naționala de Integritate are calitatea de reclamant, iar Razvan Mareș, Primaria municipiului Deva, Consiliul Local al municipiului Deva și Asociația Fotbal Club Autobergamo sunt parați in dosarul care a fost…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflictul de interese de natura administrativa in cazul a doi medici cu functii de conducere din sistemul medical. Potrivit unui comunicat al ANI, Daniela Boisteanu, sef de sectie in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie…

- Condamnata și trimisa la munca in folosul comunitații la primaria condusa de soțul ei, deși a achitat prejudiciul de care a fost acuzata. Este cazul soției primarului comunei Calvini care, miercuri, și-a aflat sentința la Tribunalul Buzau in dosarul in care a fost trimisa in judecata de catre Direcția…