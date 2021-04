Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al orasului Bocsa, Emanuel Danila, in varsta de 57 de ani, a fost gasit, vineri dimineata, in locuinta, impuscat in cap, sotia sa fiind cea care a anuntat Politia despre acest incident tragic. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului si au stabilit ca victima prezenta o plaga prin…

