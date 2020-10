Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit un milion de euro de la omul de afaceri Sorin…

- Curtea Suprema sud-coreeana, cea mai inalta instanta juridica a tarii, a confirmat joi condamnarea pentru coruptie la 17 ani de inchisoare a fostului presedinte Lee Myung-bak, 78 de ani, informeaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Liderul partidului neonazist grec Zori Aurii, Nikos Michaloliakos - negationist si admirator al national-socialismului - a fost condamnat miercuri la 13 ani de inchisoare cu executare de Curtea penala din Atena, care l-a gasit vinovat de "conducerea unei organizatii criminale", relateaza AFP si ANA.

- Liderul unui partid de extrema dreapta din Slovacia a fost condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare pentru "sustinerea unei ideologii care pune in pericol drepturile civile si democratia", informeaza marti dpa si AFP potrivit Agerpres. Prin decizia de luni a tribunalului special din Pezinok,…