Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte mexican Enrique Pena Nieto este anchetat pentru coruptie, a dezvaluit miercuri ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters. Pena Nieto a fost implicat in ancheta care il vizeaza pe Emilio Lozoya, fost director general al companiei nationale Petroleos Mexicanos (Pemex). Lozoya,…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat marti ca a ajuns la o intelegere cu autoritatile din Franta, Marea Britanie si SUA, intelegere care pune capat unor investigatii de mita si coruptie, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres."Airbus confirma ca a ajuns la un acord de principiu…

- Explozie puternica la un depozit de artificii din apropierea capitalei mexicane Ciudad de Mexico. In urma deflagrației, cel puțin doua persoane au murit, iar cateva zeci au fost ranite.Autoritațile locale au evacuat aproximativ 600 de oameni care locuiau in acea zona.

- Statele Unite si Mexic au convenit un plan de a combate traficul ilicit de arme, droguri si bani, a anuntat joi guvernul mexican, dupa intrevederi intre procurorul general american William Barr si oficiali din Ciudad de Mexico, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: VIDEO Viorica…

- Statele Unite si Mexic au convenit un plan de a combate traficul ilicit de arme, droguri si bani, a anuntat joi guvernul mexican, dupa intrevederi intre procurorul general american William Barr si oficiali din Ciudad de Mexico, relateaza Reuters. Cele doua tari vecine au cazut de asemenea de acord sa…

- Atac armat in apropierea Palatului Prezidențial din Ciudad de Mexico. Patru oameni au murit și alți doi au fost raniți in acest incident, informeaza Reuters, citat de b1.ro.Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador nu se afla in acel moment in cladirea oficiala.

- Poliția spaniola a interceptat duminica un submarin care parea ca transporta droguri în apele teritoriale spaniole în apropiere de regiunea Galiția din nord-vestul Spaniei, a declarat pentru Reuters o sursa din delegația guvernului central în regiune, potrivit Mediafax. „În…

- Autoritatile din Spania cred ca spionii Rusiei s-au implicat in referendumul pentru independenta din Catalonia, de acum doi ani. In statul iberic a fost deschisa o ancheta care vizeaza unitatea secreta implicata in otravirea fostului spion Serghei Skripal si a unui comerciant de arme din Bulgaria.…