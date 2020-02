Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 20 februarie a.c., o serie de decrete de decorare, in urma exercitarii, de catre Romania, a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.Astfel, in semn de inalta apreciere pentru contributia exceptionala avuta la exercitarea…

- Adrian Nastase a anunțat joi seara ca il va da in judecata pe Klaus Iohannis, dupa ce acesta i-a retras decorația, potrivit Agerpres. Fostul premier a afirmat ca a facut deja o plangere prealabila impotriva președintelui și a catalogat „meschin” gestul de a retrage decorațiile tuturor celor care au…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca ii va retrage decoratia fostului premier Adrian Nastase, la fel urmand sa procedeze in cazul tuturor persoanelor care au fost condamnate penal. Klaus Iohannis a fost intrebat daca dupa controversa legata de invitarea lui Adrian Nastase la receptia de Ziua…

- Miercuri, președintele Klaus Iohannis a retras decoratiile acordate unor personalitati care au fost condamnate penal. Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele privind retragerea decoratiilor pentru mai multe persoane publice. Printre acestea se numara: Adrian Nastase, Miron Mitrea, Gheorghe Mencinicopschi,…

- "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 11 decembrie a.c., decretele privind retragerea decorațiilor domnului Adrian Nastase, domnului Bucur Gheorghe, domnului Mitrea Miron Tudor, domnului Mucea Dorinel Mihai, domnului Mencinicopschi Gheorghe, domnului Cuteanu Emilian, domnului…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat, marti, pe ambasadorul SUA Hans Klemm cu Ordinul National „Steaua Romaniei”, in grad de „Mare Cruce”. Iohannis a spus ca, in acest moment, Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii este mai solid si mai dinamic decat in orice moment…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca a decis sa retraga decorațiile tuturor peroanelor care au condamnari penale și ca a inceput efactiv aceasta procedura. El a facut aceste precizari dupa ce a fost intrebat daca ii va retrage distincția lui Adrian Nastase, care a participat la recepția de…

- Klaus Iohannis a decorat, vineri, cu prilejul Zilei Naționale, personalitați din Educație, precum Sorin Cimpeanu, Mircea Dumitru, rectorul Universitații București și Remus Pricopie, rectorul SNSPA. De asemenea, președintele a decorat medici, profesori și personalitați din Cultura.Președintele…