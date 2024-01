Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție anunța ca pe 19 ianuarie curent au avut loc dezbateri judiciare in cadrul cauzei penale de invinuire a lui Vlad Filat de comiterea infracțiunii de spalare de bani. Astfel, acuzatorul a solicitat aplicarea in privința liderului PLDM a pedepsei cu inchisoarea pe un termen de 7…

- Procurorii cer 7 ani de inchisoare pentru fostul premier Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, in baza unui dosar deschis inca acum 9 ani. „Nu este un dosar nou – este o „creatie” a procurorilor lui Plahotniuc. Dar Maia Sandu nu s-a sinchisit sa apeleze la dosarele si la oamenii…

- Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), ex-Premier al Republicii Moldova, afirma ca „statutul de țara candidata cu negocieri demarate nu inseamna ca automat ești și țara membra. Avem exemplul Turciei, Balcanilor de Vest, avem experiențe care arata ca asta poate sa dureze,…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre trimiterea in instanța de judecata a cauzei penale in privința deputatului Alexandr Nesterovschi, invinuit de corupere pasiva in proporții deosebit de mari, in interesul unui grup criminal organizat și pregatirea finanțarii partidelor politice, din surse interzise…

- Cauza penala in privința deputatului Alexandr Nesterovschi a ajuns pe masa magistraților. Parlamentarul este invinuit de corupere pasiva in proporții deosebit de mari, in interesul unui grup criminal organizat și pregatirea finanțarii partidelor politice, din surse interzise de lege savarșita in proporții…

- Judecatoria Chișinau sediul Centru a pronunțat sentința in cauza penala deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție, ce vizeaza acțiunile unui fost Președinte al Federației de Baschet din Republica Moldova (FBRM), invinuit de savirșirea infracțiunii de escrocherie. Cauza penala a fost pornita…

- Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), s-a adresat public șefului statului – sa iasa sa discute cu agricultorii care protesteaza in centrul capitalei, informeaza TRIBUNA.