Stiri pe aceeasi tema

- Fostul polițist care și-a amenințat vecina este anchetat sub control judiciar. Dupa ce și-a petrecut noaptea in arestul poliției, iar azi a fost audiat mai bine de trei ore, magistrații au decis sa-l plaseze sub control judiciar. La ieșire, fostul polițist le-a spus jurnaliștilor ca pe parcursul celor…

- Fostul politist de 56 de ani care a intrat peste vecina sa in casa, luni dimineata, și a amenințat ca o omoara a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala. Potrivit Poliției Capitalei, acesta a fost imobilizat de fortele de ordine, luni, dupa ce a refuzat…

- Video | Momentul in care fostul polițist din București care și-a amenințat vecina a fost capturat: Barbatul, reținut pentru 24 de oreBarbatul in varsta de 56 de ani, fost polițist, care și-a amenințat vecina a fost reținut pentru urmatoarele 24 de ore, anunța Poliția Capitalei. „Fața de barbatul…

- Barbatul din Bucuresti ridicat de politistii de la actiuni speciale, dupa ce si-a amenintat o vecina cu moartea, este fost politist si are o functie de conducere in partidul Miscarea Romania Suverana (MRS), formatiune condusa de fostul ministru al Afacerilor Interne Carmen Dan, relateaza News.ro.Carmen…

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- Incidentul are loc luni dimineața intr-un imobil sectorul 4 din București, zona fiind inchisa de polițiști, relateaza G4Media și Digi 24.Totul a inceput in noaptea de duminica spre luni, cand din apartamentul barbatului se auzeau zgomote puternice, iar o vecina și-a trimis soțul sa-i spuna acestuia…

- Control judiciar pentru o perioada de 60 de zile pe numele unui tanar de 21 de ani, din București. Masura a fost luata in 6... The post Control judiciar pentru trafic de migranți. Un bucureștean s-a prezentat la PTF Nadlac cu 16 cetațeni straini ascunși intr-un locaș special amenajat, intr-o autoutilitara…

- DE NECREZUT Un barbat, in varsta de 30 de ani, din comuna Zorleni, a ajuns cercetat de politisti, pentru infractiunea de amenintare a tatalui sau cu moartea si nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu! Mai precis, pe 14 noiembrie, ora 17.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala…