Stiri pe aceeasi tema

- Fostul parlamentar si ministru, politicianul Bogdan Niculescu Duvaz a murit sambata, la varsta de aproape 70 de ani. "Astazi, Partidul Social Democrat a pierdut un om de nadejde si un coleg extraordinar. Ne despartim cu greu de Bogdan Niculescu Duvaz! Dumnezeu sa te odihneasca in pace,…

- Bogdan Niculescu Duvaz, fost ministru in Guvernele Petre Roman, Victor Ciorbea si Adrian Nastase a murit sambata. Bogdan Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990, fiind secretar al Frontului Salvarii Nationale (FSN). A facut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN), iar in perioada…

- Bogdan Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990, ca secretar al Frontului Salvarii Nationale. Ulterior, a facut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala, iar in perioada iunie 1990 - septembrie 1991 a condus Ministerul Tineretului si Sportului. A fost deputat intre 1990 si 2016.…

- Ce ministere au disparut din Guvernul Orban. Noua posturi de ministru au iesit din schema. Potrivit listei finale a ministrilor din Guvernul PNL propus de Ludovic Orban, din noul cabinet au disparut 8 ministere: Ape si Paduri, Energie, Mediul de Afaceri, Cercetare si inovare, Comunicatii, Turism, Romanii…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca Romania ar putea pierde 4,4 miliarde de dolari, adica 2% din PIB, pentru ca nu exista ministru la Ministerul Mediului care ar putea semna mandatul martorilor in procesul Gabriel Resources vs. Romania, audierile urmand a avea loc in perioada 2-13…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca va propune membri ALDE pentru portofoliile de ministri vacante, respectiv Gratiela Gavrilescu la ministerul Mediului, Ion Cupa la ministerul Energiei si Stefan Baisanu, ca ministru pentru Relatia cu Parlamentul. „Am decis sa nominalizez reprezentanti…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca va trimite miercuri seara și noi propuneri de miniștri pentru portofoliul de la ministerul Afacerilor Interne, unde-l va nominaliza pe Dan Chirila, la Educație, unde o propune Camelia Gavrila și pe Dan Matei ca vicepremier pe probleme economice. "Avand…

- Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baisanu, ar putea ocupa functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul. Premierul Viorica Dancila a anuntat astazi ca ii va trimite presedintelui Romaniei sase propuneri de ministri, trei dintre acestia fiind membri ALDE. Printre acestia se numara si deputatul…