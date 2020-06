Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu Dobrițoiu, general in rezerva și fost ministru al Apararii, s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).Inainte de trecerea sa in rezerva, in 2006, Corneliu Dobrițoiu avea gradul de general-locotenent (cu trei stele). A fost ministru al Apararii in 2012, anterior fiind…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) a anuntat, vineri, ca un fost director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), Catalin Harnagea, a devenit membru al partidului. Saptamana aceasta si Teodor Melescanu, si el fost director SIE, s-a inscris in partidul lui Voiculescu. „Sunt convins de…

- Deputatul aradean Dorel Caprar s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) si devine astfel al patrulea parlamentar al umanistilor. In urma cu doar o zi, in acest partid s-a inscris si Teodor Melescanu, fost ministru de Externe.