Fostul economist șef al CEC Bank devine CEO al GAC Innovation East Europe. ​Florin Luca, fostul economist șef al CEC Bank a fost numit începând de luni 18 mai, CEO al GAC Innovation East Europe. Având sediul social în Franța, Grupul GAC este specializat în servicii de consultanța referitoare la performanța și inovație, ocupându-se de managementul proceselor și al ingineriei financiare destinate Cercetarii și Dezvoltarii. Florin Luca este absolvent al Academiei Militare de la Saint-Cyr (Franța), domeniul Finanțe Publice și are peste 20 de experiența manageriala internaționala.

