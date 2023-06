Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Puzdrea, un fost deputat al PNL și PRM, a fost descoperit decedat in propria locuința de catre soția sa. Deoarece prezenta semne de violența pe corp, decesul sau este privit ca fiind suspect. La locul incidentului au ajuns mai multe echipaje de la Poliție și Institutul Național de Medicina Legala…

