- Un barbat in varsta de 64 de ani, diagnosticat cu COVID-19 si internat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a fugit din unitatea medicala, el fiind gasit decedat pe marginea unui drum, la cativa kilometri de localitatea de domiciliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Bobby Paunescu, presedintele ARMIS, a declarat, duminica seara, intr-o emisiune TV, ca venirea lui Nicolae Ciuca la Palatul Victoria va pune bete in roate politicienilor care "si-au facut planuri de vacanta"."Mitigurile nu duc la un lucru bun. Modul in care au fost comunicate noile restrictii... sa…

- Cadavrul unei fete care a disparut in urma cu 15 ani a fost gasit ingropat in curtea locuinței tatalui ei. Copila a disparut in același timp cu mama sa. Tatal fetei a fost reținut. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, s-a inregistrat un dosar penal ca urmare a unei sesizari vizand disparitia,…

- In China parintii ai caror copii prezinta „un comportament foarte rau” sau comit infractiuni, vor fi pedepsiți. Așa prevede un proiect de lege care promoveaza educatia familiala. Potrivit Reuters , parintii vor primi mustrari si vor fi obligati sa participe la programe de consiliere in privinta educatiei…

- O investigație criminalistica declanșata in Canada a scos la iveala un caz șocant: un urs grizzly a fost ucis de o capra, care l-ar fi stapuns cu coarnele in gat. Puțini pradatori din lume sunt mai feroce decat un urs grizzly, mai ales daca este și flamand. Cu toate acestea, oficialii unui parc natural…

- Filipine a raportat sambata peste 26.000 de cazuri noi zilnice de COVID-19, cel mai mare bilant zilnic inregistrat de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. Cele 26.303 de cazuri zilnice au ridicat la peste 2,2 milioane numarul total de infectari raportate la nivelul intregii tari, a…

- Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a fost validat marti de ayatollahul Khamenei in functia de presedinte al Iranului, pozitie din care va trebui sa gestioneze redresarea economiei afectate de sanctiunile americane si de criza sanitara, precum si relansarea negocierilor de salvare a acordului international…