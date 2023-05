Fostul cancelar german Gerhard Schroder este cercetat pentru posibila implicare în războiul din Ucraina Fostul cancelar german Gerhard Schroder (1998 - 2005) care a lucrat pentru companiile Nord Stream, Gazprom si Rosneft, printre altele, a intrat in vizorul procurorilor polonezi, spun surse citate de presa din Polonia. Ancheta asupra invaziei ruse a Ucrainei desfașurata de procuratura naționala poloneza va viza și rolul fostului cancelar german Schroder in pregatirea invaziei, conform sursei citate. CITESTE SI Explicațiile lui Daea dupa ce s-a aflat ca are soția și nora angajate in instituțiile din subordinea sa: `E o fraga de fata` 06:34 423 Reacție neobisnuit de tarzie: Ministerul rus al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Explicațiile lui Daea dupa ce s-a aflat ca are soția și nora angajate in instituțiile din subordinea sa: `E o fraga de fata` 06:34 423 Reacție neobisnuit de tarzie:rus al…

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si-a schimbat tactica in razboiul declansat impotriva Ucrainei, intrat deja in a 15-a luna, si a inceput sa vizeze in mod deliberat zone rezidentiale cu lovituri de rachete, potrivit guvernului de la Kiev, citat marti de DPA. ‘Nu exista nicio indoiala ca ei efectueaza atacuri directe asupra…

- In urma unei investigatii, Reuters l-a identificat pe comandantul Granit: este Valeri Sergheevici Buslov, locotenent-colonel al politiei militare ruse, in varsta de 46 de ani.Ancheta a pornit de la marturia unui om de afaceri local, care l-a indicat pe acesta ca presupus comandant al celor care ii bateau și…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…

- Autoritațile de ancheta germane au progresat in rezolvarea misterului atacului asupra conductelor Nord Stream 1 și 2. Potrivit unei investigații comune a studioului ARD din Berlin, a revistei politice ARD Kontraste, a SWR și a DIE ZEIT, a fost posibila reconstituirea in mare masura a modului și a momentului…

- Belgia a deschis o ancheta cu privire la activitatile unei „nave de spionaj” rusesti reperata in noiembrie in zonele in care exista parcuri eoliene, gazoducte submarine si cabluri de comunicatii, a anuntat marti ministrul Marii Nordului, Vincent Van Quickenborne, scrie AFP. „Nu stim motivele exacte…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova Lynn Tracy și a facut un „demers in legatura cu implicarea tot mai mare a Statelor Unite in ostilitați” de partea Ucrainei. Partea rusa a declarat in nota de protest transmisa ca Statele Unite „pompeaza” armata ucraineana cu arme și…

- Ministerul de Externe al Ucrainei transmite ca le-a pregatit o "surpriza" ucrainenilor și anunța o vizita a "principalilor parteneri" la Kiev - scrie, luni, agentia RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sefa Ministerului de Interne german, Nancy Faeser, a declarat ca tarile Europei trebuie sa actioneze pentru o mai buna distribuire a refugiatilor ucraineni, transmite duminica dpa, informeaza AGERPRES . In declaratii acordate publicatiei Bild am Sonntag, Faeser a apreciat ca unele tari membre ale Uniunii…