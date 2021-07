Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Hrebenciuc, fost lider al PSD, a fost condamnat, joi, la 2 ani de inchisoare cu executare, in dosarul retrocedarii de paduri. Decizia data azi de Curtea de Apel Brașov nu este definitiva. De asemenea, fiul sau, Andrei Hrebenciuc, a primit tot doi ani, dar cu suspendare, potrivit G4Media. Dosarul…

- Pedeapsa aplicata celor doi tineri secui din Transilvania urmeaza sa expire in urmatoarele 6 luni. Cei 2 activiști din Transilvania au fost condamnați de catre Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) la cate 5 ani inchisoare cu executare, totul dupa ce procurorii DIICOT au intrat pe fir și au interceptat…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a anuntat marti ca sustine reducerea vechimii necesare pentru accederea in cadrul DNA si DIICOT, avand in vedere lipsa "acuta" de personal cu care s-au confruntat cele doua structuri de parchet in mod constant in ultimii ani. "Avand…

- Ioan Oltean, fostul președinte al PDL Bistrița-Nasaud și copreședinte al PNL Bistrița-Nasaud, a declarat miercuri intr-o conferința de presa ca, cele patru dosare penale in care a fost inculpat a lasat urme adanci in viața lui și i-au distrus cariera politica, deși, dupa 5 ani, acuzațiile aduse de Direcția…

- Procurorul general al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Gabriela Scutea, a transmis miercuri, 9 iunie, o adresa catre toate parchetele din țara, prin care instiga procurorii sa nesocoteasca decizia Curții Constituționale cu privire la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus miercuri achitarea tuturor inculpatilor din dosarul falimentarii companiei Astra Asigurari. Instanta suprema a admis miercuri apelurile inculpatilor din acest dosar, fiind anulate condamnarile date in iulie 2019 de instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti.…