Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a fost gasita decedata in casa in aceasta dimineața. Vestea a cazut ca un trasnet peste cei care o cunoșteau pe Camelia Tișe, in varsta de 47 de ani, un cunoscut notar din Cluj-Napoca. Camelia Tișe a fost gasita, luni dimineața, fara suflare…

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Tișe, a fost gasita decedata in locuința sau din Cluj-Napoca. Camelia Veronica Tișe, fosta soție a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, in varsta de 47 ani, a fost gasita decedata in locuinta situata in Cluj-Napoca, potrivit Realitatea…

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita decedata in locuința sau din Cluj-Napoca. Camelia Veronica Tișe avea 47 ani și era notar public. Ea a decedat de Alin Tișe in 2018. The post Fosta soție a unui politician cunoscut, moarta in casa appeared first on Cotidianul…

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Tișe, a fost gasita decedata in locuința sau din Cluj-Napoca. Camelia Veronica Tișe, fosta soție a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, in varsta de 47 ani, a fost gasita decedata in locuinta situata in Cluj-Napoca, potrivit Realitatea…

- Camelia Tișe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita moarta in locuința. Camelia Tișe avea 47 de ani și a fost de profesie notar. Aceasta a fost gasita, lunin dimineața, fara suflare in locuința ei din Cluj-Napoca. Alin Tișe și Camelia au divorțat in 2018, ei…

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Tișe, a fost gasita decedata in locuința sau din Cluj-Napoca.Camelia Veronica Tișe , fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, in varsta de 47 ani, a fost gasita decedata in locuința situata in Cluj-Napoca, potrivit Realitatea…

- Camelia Tișe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita moarta in locuința. Camelia Tișe avea 47 de ani și a fost de profesie notar. Aceasta a fost gasita fara suflare in locuința ei din Cluj-Napoca. Alin Tișe și Camelia au divorțat in 2018, ei avand…

- Tise Camelia Veronica, fosta soție a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, in varsta de 47 ani, a fost gasita decedata in locuinta situata in Cluj Napoca, str. Ploiesti nr. 9 ap. 20, jud. Cluj. La fata locului echipajul de ambulanta a constatat decesul victimei. Știre in curs de actualizare.