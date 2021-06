Judetul Constanta. Pieton accidentat mortal la intrare in Eforie Nord

Accident rutier mortal la intrare in Eforie Nord, judetul Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta noapte, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un pieton a… [citeste mai departe]