Fosta şefă a guvernului scoţian Nicola Sturgeon, arestată, într-o anchetă privind fondurile partidului Nicola Sturgeon, fosta sefa a guvernului scotian, a fost arestata in cadrul unei anchete cu privire la finantele formatiunii sale politice, Partidul National Scotian (SNP), in cauza fiind vorba de o suma de 600.000 de lire sterline. Dupa ce politia scotiana a indicat ca „duminica, 11 iunie, o femeie in varsta de 52 de ani a fost arestata ca suspect in legatura cu o ancheta ce are loc asupra finantelor SNP”, BBC si agentia PA au precizat ca este vorba de Nicola Sturgeon. Anchetatorii incearca sa afle astfel ce s-a ales de suma de peste 600.000 de lire sterline stransa de sustinatorii independentei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a guvernului scotian Nicola Sturgeon a fost arestata duminica, 11 iunie, in cadrul unei anchete cu privire la finantele și finanțarea Partidul National Scotian (SNP), informeaza presa britanica, citata de Agerpres.Intr-un comunicat, politia scotiana a indicat ca „duminica, 11 iunie, o femeie…

- Nicola Sturgeon, fost prim-ministru al Scotiei, a fost arestata, astazi, ca urmare a unei investigații a poliției in ce privește strangerile de fonduri pentru Partidul Național Scoțian (SNP).

- Fosta sefa a guvernului scotian Nicola Sturgeon a fost arestata in cadrul unei anchete cu privire la finantele formatiunii sale politice, Partidul National Scotian (SNP), relateaza agențiile internaționale de presa.

- Mai este foarte puțin timp pana la rotativa guvernamentala din luna mai, iar, potrivit ministrului culturii, Lucian Romașcanu, pana la acest moment nu s-a discutat in forurile superioare de conducere ale organizatiei politice despre anumite nume care ar urma sa ocupe posturi in viitoarea garnitura de…

- Sotul fostului premier scotian Nicola Sturgeon, Peter Murrell, in varsta de 58 de ani, a fost arestat miercuri, in cadrul unei anchete cu privire la finantarea Partidului National Scotian (SNP), relateaza BBC News. Peter Murrell a fost plasat in arest preventiv miercuri dimineata. Politia scotiana a…

- Peter Murrell, soțul fostei șefe a guvernului scoțian, Nicola Sturgeon, a fost arestat, miercuri, ca urmare a unei investigații a poliției in ce privește strangerile de fonduri pentru Partidul Național Scoțian (SNP), formațiunea care guverneaza regiunea britanica autonom, relateaza The Guardian.

- La o zi dupa ce a fost ales la conducerea Partidului National Scotian (SNP, pro-independenta), majoritar, Huma Yousaf urmeaza sa fie instalat oficial prim-ministru al Scotiei de catre parlamentul local, inainte de a putea sa incerce sa isi tina promisiunea de a obtine

- Separatistii scotieni l-au ales luni succesor al lui Nicola Sturgeon si nou premier pe Humza Yousaf, care a promis sa conduca Scotia catre independenta inca din aceasta generatie, relateaza AFP. Humza Yousaf, in varsta de 37 de ani, un apropiat al lui Nicola Sturgeon, mosteneste delicata misiune de…