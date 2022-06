Stiri pe aceeasi tema

- ”Este clar ca cineva care nu se pricepe sau nu stie cum functioneaza finantele in Romania vine cu astfel de idei. Stiti foarte bine ca in Romania a incercat si Ponta sa ne minta cu o acciza care se duce spre infrastructura. Nu. Banii se duc in buget si apoi sunt directionati, nu pot sa aiba o destinatie…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca in PNL nu s-a discutat schimbarea lui Florin Citu de la sefia Senatului , dar ca, atunci cand ai a doua pozitie in stat, responsabilitatea declaratiilor tale este mult mult mai mare si ca nu doar…

- „Nu imi sta bine in roșu”, le-a transmis președintele Senatului hackerilor ruși de la Killnet dupa ce aceștia au postat pe contul lor de Telegram un videoclip trucat in care fața lui Florin Cițu a fost suprapusa peste corpul Pamelei Anderson din serialul Baywatch.

- Florin Citu spune ca “ministrul de Finante a fost contrazis”, dupa ce Adrian Caciu anunta ca “nu este cazul” sa vorbim de inflatie de doua cifre, cu o zi inainte ca aceasta sa depaseasca 10%. Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, care spunea luni seara ca nu va fi inflație de doua cifre in martie, a fost…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu vede motiv pentru ca Florin Citu sa plece de la sefia Senatului in perioada urmatoare, dupa ce acesta a demisionat, sambata, din functia de presedinte al PNL. Prim-ministrul a adaugat ca va discuta cu Dan Vilceanu, care a anuntat ca isi va inainte demisia si…

- Peste 40 de lideri de organizații județene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicita lui Florin Cițu sa demisioneze de la șeia PNL și sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca, potrivit G4media.ro. Scrisoarea ii va fi inmanata joi lui Cițu de catre prim-vicepeședinții partidului. Daca Floin Cițu…

- La sfarșitul acestei luni expira mandatele a trei judecatori de la Curtea Constituționala a Romaniei, fapt pentru care s-a declanșat o batalie acerba la nivelul partidelor din actuala coaliție pentru ocuparea acestor funcții extrem de importante. Mandatele lui Valer Dorneanu, Mona Pivniceru și Daniel…