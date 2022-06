Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, starea de sanatate a lui Vladimir Putin a fost pusa la indoiala. In ultimele aparitii publice, presedintele Rusiei pare ca are fata si gatul umflate, iar expertii sugereaza ca fie ia steroizi, fie urmeaza tratament de chimioterapie. Un videoclip recent…

- Ministerul susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a aparut, joi, intr-o scurta inregistrare video, publicata de presa de stat rusa, dupa ce nu a mai fost vazut in public in ultimele 12 zile, potrivit Reuters. Serghei Soigu, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a fost vazut intr-un videoclip din…

- Potrivit agentiei de presa ruse Interfax, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, presedintele a participat la o videoconferinta a Consiliului de Securitate al Rusiei, in cadrul careia Soigu i-a prezentat situatia "operatiunii speciale" din Ucraina - denumirea oficiala folosita la Moscova…

- Dupa 13 zile de când ministrul rus al Apararii a disparut din spațiul public, joi, pe 24 martie, presa rusa a publicat un video de 10 secunde, fara sunet, în care se vede ca Serghei Șoigu participa la o ședința online cu participarea lui Vladimir Putin. Nu este clar daca imaginile publicare…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat dispariția ministrului rus al Apararii din spațiul public prin faptul ca este ocupat cu Ucraina. Presa a observat ca Serghei Șoigu nu a mai aparut in spațiul public de aproape doua saptamani, lucru care a condus inclusiv la speculații privind…