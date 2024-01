Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati sunt cercetati de politistii prahoveni intr-un dosar de braconaj cinegetic, printre ei aflandu-se si un fost director adjunct al Scolii de Agenti de Politie Campina, au precizat, duminica, pentru Agerpres, surse judiciare.

- Un barbat din Cluj s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volanul unei autoutilitare cu care au fost comise inșelaciuni pe teritoriul Austriei.,,La data de 11 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda - Biroul de Investigații Criminale au depistat, cu sprijinul polițiștilor…

- Nr. 209574 8 din 12 ianuarie 2024 STIRE DE PRESA Dosar penal pentru infractiunea de tainuire si atoutilitara indisponibilizata de politistii Biroului de Investigatii Criminale Turda La data de 11 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Turda Biroul de Investigatii Criminale au depistat,…

- Polițiștii de frontiera din Iași au emis un comunict despre cele intamplate ieri seara in Vama Sculeni, acolo unde automobilul in care se aflau deputații botoșaneni Dan Șlincu și Marius Budai a fost oprit pentru ca era raportat ca furat. Redam mai jos integral reacția Inspectoratului Teritorial al Poliției…

- Un tanar de 27 de ani, din Constanța, a decis sa se sinucida dupa o cearta cu iubita. El se dusese in vizita la ea, in Buzau, unde se mutase recent cu munca, dar femeia ar fi refuzat sa il primeasca in casa, scrie presa locala. Cateva ore mai tarziu, locatarii au auzit o bubuitura. Tanarul se aruncase…

- Ieri, 30 octombrie, in jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au constat ca un candidat, aflat in procesul de examinare pentru obținerea permisului de conducere, s-ar afla sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii l-au oprit in trafic pe tanarul…

- Doua percheziții au avut loc ieri in comuna gorjeana Baia de Fier intr-un dosar de braconaj cinegetic. Polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substante Periculoase au continuat cercetarile intr-un dosar penal, punand in executare doua mandate de percheziție domiciliara, la locuințele unor…