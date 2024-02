Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 122 din 20 februarie 2024 BULETIN DE PRESARetinuti de politisti In ziua de 19 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Stefanesti au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, unei femei din localitatea Stefanesti, i ar fi fost sustrasa o suma de bani, de catre un…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au reținut miercuri, pentru 24 de ore, patru barbați, cu varste cuprinse intre 26 și 31 de ani, toți din comuna Jiana, banuiți de savarșirea infracțiunii de braconaj. Din cercetarile efectuate sub coordonarea unui procuror din…

- La data de 31 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Hunedoara au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, la locuințele unor barbați din municipiul Hunedoara. Activitațile procedurale se circumscriu unui dosar de cercetare penala ce vizeaza…

- Pe 22 ianuarie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș, cu sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic și luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, impreuna cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor și Secției de Poliție Rurala Buzoești,…

- Dosar penal pentru uciderea si ranirea animalelor, uz de arma fara drept si braconaj La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase si Biroului pentru Protectia Animalelor au fost sesizati cu privire la faptul ca, in extravilanul…

- In urma neregulilor constatate, au fost intocmite doua dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de "comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni", prev. si ped de art. 37 lit. c din Legea 126 1995, privind regimul materiilor…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din județul Cluj s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii au gasit zeci de kilograme de petarde și artificii, deținute ilegal, in locuința acestuia. In cadrul activitaților din planul „Pirotehnic”, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au…

- Trei perchezitii domiciliare au fost efectuate in localitatile Ungheni si Mozaceni, la locuintele unor barbati banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.La descinderi de vineri au participat politistii…