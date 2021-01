Stiri pe aceeasi tema

- "Anul 2021 a inceput cu o veste foarte trista. In prima zi a anului, un fost jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava a incetat din viata, la varsta de doar 42 de ani, fiind rapus de COVID-19. Neculai Prostire a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2, iar dupa cateva zile, pe data…

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a fost diagnosticat cu coronavirus. Parlamentarul a anunțat ca are Covid-19 printr-o postare pe Facebook. Simona Bucura Oprescu ca este internata la Spitalul din Mioveni, starea sa de sanatate fiind stabila „Dragii mei, ma alatur miilor de romani confirmați pozitiv…