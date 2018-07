Stiri pe aceeasi tema

- In schimb, locatarul Casei Albe s-a plans in legatura cu un server apartintnd Partidului Democrat si e-mailuri apartinand lui Hillary Clinton, contracandidata sa democrata in alegeri, pe care a infrant-o in alegeri. Seful statului american a reiterat, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 20:10 Trump nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile ameriane din 2016 Presedintele american Donald Trump a…

- Donald Trump a reactionat si el la finalul Campionatului Mondial din Rusia. Presedintele Americii a postat pe contul sau de Twitter un mesaj pentru noua "Regina" a Lumii, dar si pentru presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza Mediafax."Felicitari Franta pentru castigarea Cupei Mondiale…

- Inculpatii, toti membri ai serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), sunt acuzati ca ''au conspirat in mod intentionat (...) pentru a obtine acces neautorizat in calculatoarele unor persoane sau entitati americane implicate in alegerile prezidentiale americane, a fura documente din aceste…

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian potrivit News.ro . Comitetul, dominat de republicani, a afirmat ca “informatiile…

- Presedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller in ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasa pe Twitter: "Bravo, America, am intrat in al doilea an al celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria…

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, inchis pentru 30 de zile. de catre un tribunal din Moscova pentru rolul sau in organizarea protestelor din 5 mai. „30 de zile de arest pentru dreptul de a iesi pe strazi in orasul tau si de a le spune autoritatilor: Nu sunt sclavul vostru si nu voi fi niciodata.…

- Procurorul special Robert Mueller a evocat posibilitatea unei citari a presedintelui Statelor Unite in fata unui mare juriu, cu scopul de a-l interoga in ancheta rusa, a declarat fostul avocat al presedintelui Donald Trump John Dowd, relateaza The Associated Press. Echipa lui Mueller a abordat subiectul…