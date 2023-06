Stiri pe aceeasi tema

- Fostul CEO al Audi, Rupert Stadler, a fost condamnat marti, in Germania, la 21 de luni de inchisoare - cu suspendare - in dosarul ”Dieselgate” si la plata unei amenzi in valoare de 1, milioane de euro, devenind astfel primul conducator al grupului Volkswagen - sanctionat penal - in scandalul motoarelor…

- Rupert Stadler – care a condus Audi, o filiala a Volkswagen, in perioaa 2007-2018 – a pledat vinovat dupa doi ani proces, la Munchen. El a fost acuzat de faptul ca a stiut despre instalarea unor software-uri ilegale si ca nu a intervenit pentru a opri aceasta ilegalitate.

- Fostul director al Unifarm Adrian Ionel a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, pentru instigare la fals intelectual.

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost condamnat la doar un an cu suspendare. Unele fapte au fost prescrise, iar pentru luarea de mita judecatorii au anunțat ca fapta nu exista.

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție s-au pronunțat, astazi, prin sentința definitiva, in cazul procurorului Emilian Eva. El a fost condamnat la 2 ani și 11 luni cu suspendare, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de luare de mita si comert ilegal cu tablouri. Constantin Mihai relateaza: …

- Un tribunal ucrainean a condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare doi preoți ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC), care a fost afiliata la Patriarhia Moscovei, dar care in prezent susține ca a rupt legaturile cu Moscova.Fostul șef al eparhiei de Kirovohrad, mitropolitul Ioasaf (Petro Gubenya),…

- Constantin-Marius Maftei, fost director in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si patru luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie la delapidare, in forma continuata, intr-un…