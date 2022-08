Stiri pe aceeasi tema

- China a lansat un atac subtil voalat la adresa Rusiei in ceea ce priveste centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, in timp ce temerile privind un dezastru se intensifica in urma unui accident, scrie inews.co.uk. Un oficial chinez de rang inalt a declarat, vineri, la ONU, ca un singur incident ar putea…

- Niciodata pana acum o centrala nucleara nu a mai fost in prima linie a unui razboi major și chiar un obiect principal al strategiilor parților aflate in conflict. Centrala atomica din Zaporojie(ZNPP) – cea mai mare din Europa – a furnizat, inainte de invazia Rusiei, o treime din energie electrica a…

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Centrala nucleara electrica din Zaporojie a devenit ținta razboiului din Ucraina și aceasta pune in alerta intreaga lume. „Sintem foarte ingrijorați de atacurile repetate din ultimele zile la centrala nucleara din Zaporojie. Transformarea celei mai mari centrale nucleare din Europa intr-un teatru de…

- Zeci de tari, precum si UE, au cerut retragerea imediata a trupelor rusesti de la centrala nucleara ocupata Zaporojie din Ucraina. ''Stationarea personalului militar si a armelor rusesti la instalatia nucleara este inacceptabila'', se arata intr-o declaratie citata duminica de agentia germana de…

- Agresorii ruși au bombardat din nou centrala nucleara Zaporojie și zone din apropierea centralei nucleare, a transmis joi Compania Naționala de Producere a Energiei Nucleare Energoatom Ucraina, citata de agenția de știri Ukrainski Novini. Este a treia oara cand lovesc acest obiectiv in mai puțin de…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…