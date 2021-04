Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Ambasada Romaniei in Republica Turcia invita, sub sloganul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, firmele timișene la o intalnire „virtuala“ cu firme din Turcia care și-au exprimat interesul de colaborare in variate sectoare de activitate și sub…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și ambasada Romaniei in Regatul Spaniei organizeaza in 27 aprilie, online, un prim eveniment economic Romania – Spania, intitulat „Oportunitați de afaceri Romania – Spania”, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și identificarii…

- Sub sloganul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Islamica Iran organizeaza primul eveniment ecomomic online Romania – Iran, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și…

- Programul anual de informare și instruire a agenților economici cu privire la reglementari europene și nationale in diferite sectoare de activitate continua la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș cu o sesiune de informare ce vizeaza noile reglementari in domeniul relațiilor de munca in…