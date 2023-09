Stiri pe aceeasi tema

- Atacul ucrainean cu rachete asupra cartierului cartierului general al Statului Major al Flotei Ruse din Marea Neagra, vineri, s-a soldat cu morți și raniți, a declarat pentru presa americana șeful spionajului ucrainean Kirilo Budanov.

- UPDATE 12:00Intre 24 februarie 2022 si 23 septembrie 2023, Fortele Armate ale Ucrainei au eliminat aproximativ 275.460 de militari rusi, dintre care 510 soldati in ziua precedenta.Acest lucru se arata in raportul Statului Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei publicat pe Facebook.In plus, trupele…

- Cel putin un militar rus este dat disparut dupa atacul ucrainean efectuat vineri cu rachete care au tintit cartierul general al Statului Major al Flotei ruse de la Marea Neagra, in orasul Sevastopol din Crimeea, a anuntat Ministerul rus al Apararii, in timp ce Ministerul ucrainean al Apararii afirma…

- Rusia afirma ca a distrus cinci drone navele ucrainene in Marea Neagra in noaptea de miercuri spre joi, precum si mai multe drone aeriene in peninsula anexata Crimeea si in vestul Rusiei, fara a anunta victime in acest stadiu, informeaza joi AFP.

- Ucraina a lansat in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 3.00, zece rachete asupra orașului-port Sevastopol din Crimeea, care a fost anexata ilegal de Rusia in anul 2014, conform guvernatorului instalat de Rusia, Mihail Razvojaev, relateaza Kommersant.

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters.

- Generalul Valeri Zalujni, comandantul Statului Major al armatei ucrainene, declara intr-un interviu pentru "The Washington Post" ca este hotarat sa obtina o victorie totala pentru tara sa recucerind inclusiv Crimeea si spune ca nu va ezita sa atace si sa ucida inamicul, inclusiv pe teritoriul rus, iar…