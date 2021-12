Aproximativ 25.000 de angajați ai Ministerului de Interne vor lucra in zilele urmatoare pentru a preveni eventualele incidente. Poliția a pregatit 9.000 de oameni care sa fie gata de intervenții in caz de nevoie. Acestora li se alatura 7.000 de jandarmi, 5.000 de pompieri și 4.000 de polițiști de frontiera. De asemenea, pentru urmatoarele zile, […] The post Forțele MAI, pregatite de misiune in preajma Revelionului. 25.000 de angajați vor lucra in zilele urmatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .