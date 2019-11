Stiri pe aceeasi tema

- Liderul coalitiei israeliene Albastru-Alb Benny Gantz a fost insarcinat in mod oficial de catre presedintele israelian Reuven Rivlin sa formeze un guvern, dupa esecul lui Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Un mare scandal sta sa BUBUIE in PNL: favorit de pe lista cu miniștri…

- Fortele kurde au anuntat vineri fuga a cinci jihadisti ai gruparii Statul Islamic (SI) dintr-o inchisoare din apropiere de Qamishli, in nord-estul Siriei, dupa raiduri aeriene turce in imprejurimi, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres Cei cinci membri ai SI aflati in detentia fortelor kurde,…

- Statele din Liga Araba au condamnat planul premierului israelian Benjamin Netanyahu privind anexarea unor parți din Cisiordania, considerâmd ca acesta va submina procesul de pace, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters. Ahmed Aboul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, a declarat…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat ca țara sa este pregatita pentru orice scenariu dupa ce Armata israeliana a avut o confruntare cu gruparea Hezbollah la granița cu Libanul, potrivit Reuters, relateaza Mediafax.Forțele armate israeliene au anunțat ca membrii gruparii Hezbollah…

- Talibanii au atacat vineri noapte orasul Kunduz din nordul Afganistanului, informeaza Reuters. Sambata, in oras aveau loc lupte dupa ofensiva lansata de islamisti din mai multe directii. Fortele armate afgane au fost obligate sa riposteze si sa aduca intariri pentru a-i impiedica pe talibani sa obtina…

- Armata libaneza a deschis focul impotriva a doua din trei drone israeliene care au intrat miercuri seara in spatiul aerian al Libanului, in apropierea granitei cu Israelul, si toate trei au revenit in spatiul israelian, transmite Reuters.

- Potrivit agenției publice de știri din Liban, forțele aeriene israeliene au bombardat o baza a gruparii Frontul Popular de Eliberare a Palestinei - Comandamentul General, aliata cu mișcarea Hezbollah.Abu Wael Issam, o oficialitate din cadrul gruparii, a declarat ca atacul a implicat mai…

- Fortele israeliene desfasurate in zona Inaltimilor Golan au tras din eroare asupra unui avion civil israelian pe care l-au confundat cu un avion inamic despre care au crezut ca se infiltrase dinspre Siria, transmite dpa potrivit Agerpres. Considerand ca avionul respectiv reprezenta o amenintare iminenta,…