FORTECH desemnat printre „BEST MANAGED COMPANIES” din România în 2022 (P) Fortech obtine certificarea „Best Managed Companies in Romania", un program Deloitte care celebreaza excelenta in afaceri, analizata raportat la bunele practici internationale. Best Managed Companies se desfasoara de 30 de ani in peste 48 de tari din intreaga lume si acorda recunoastere calitatii afacerilor antreprenorilor locali, in baza unei metodologii internationale. Inregistrarea galei poate fi urmarita aici. Fortech a fost recunoscut printre „Best Managed Companies in Romania in 2022" in cadrul primei editii a programului Deloitte in Romania. Din peste 20 de companii antreprenoriale locale… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AROBS Transilvania Software, Celco, Daw Bența, Fortech, Interagroaliment, Libris, Lidas, RDF și Romstyl Impex sunt companiile care au primit certificarea. Best Managed Companies a fost organizat in premiera in țara noastra de Deloitte in parteneriat cu Banca Transilvania, sub umbrela Programului Deloitte…

- Romania urca o pozitie, pentru al doilea an consecutiv, si ajunge pe locul 43 in clasamentul mondial privind Indicele de Progres Social 2022, care evalueaza calitatea vietii si bunastarea sociala din 169 de tari, cedand in acelasi timp si ultimul loc in randul statelor membre UE catre Bulgaria.…

- Compania suedeza Electrolux, cel mai mare producator de electrocasnice din Europa, prezenta și in Romania, va concedia 4.000 de angajați la nivel global, dintr-un total de circa 50.000 de persoane, urmand sa suporte o taxa de restructurare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informeaza profit.ro.…

- Reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj participa miercuri, 19 octombrie 2022, la prima intalnire din cadrul campaniei de informare a cetațenilor din comunele Coșoveni și Malu Mare, cu ocazia inceperii lucrarilor de cadastru general. Lucrarile de inregistrare sistematica…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a publicat, „Ghidul de modele alternative de dezvoltare a activitații de prevenire a separarii copilului de familie”. Scopul Ghidului este de a veni in sprijinul autoritaților locale din Romania, dar și a altor specialiști, pentru…

- Programul Made in Romania al Bursei de Valori Bucuresti si-a desemnat in cadrul Galei de premiere de pe 22 septembrie cele 15 companii finaliste. Trei dintre cele 15 finaliste au fost alese prin votul publicului, iar membrii Juriului Made in Romania au desemnat celelalte 12 companii romanesti care s-au…

- Potrivit documentelor obținute in exclusivitate de Realitatea PLUS, AEP justifica achiziția pentru organizarea in condiții optime a alegerilor din 2024. Directorul instituției, Constantin Mitulețu, a explicat, pentru Realitatea PLUS, spune ca limuzina este pentru a putea asigura confortul demnitarilor…

- Potrivit documentelor obținute in exclusivitate de Realitatea PLUS, AEP justifica achiziția pentru organizarea in condiții optime a alegerilor din 2024. Directorul instituției, Constantin Mitulețu, a explicat, pentru Realitatea PLUS, spune ca limuzina este pentru a putea asigura confortul demnitarilor…