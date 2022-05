Stiri pe aceeasi tema

- Cursa de Formula 1 de la Monaco a fost intrerupta duminica dupa ce monopostul pilotului echipei Haas, Mick Schumacher, s-a rupt in doua, dupa ce s-a izbit de un perete de protecție. Pilotul german e in afara oricarui pericol. Pilotul este fiul lui Michael Schumacher, de șapte ori campion de Formula…

- Inceputa cu 3 amanari a startului și o intarziere de peste o ora, cursa de Formula 1 de la Monaco a fost intrerupta din nou astazi, dupa ce monopostul pilotului echipei Haas, Mick Schumacher, s-a rupt in doua, dupa ce s-a izbit de un perete de protecție.

- Mick Schumacher (fiul legendarului Michael Schumacher) a fost implicat intr-un nou accident serios in Formula 1, pilotul german rupandu-și monopostul in doua dupa contactul cu parapetul. Totul s-a intamplat in timpul Marelui Premiu de la Monaco, iar Mick a ieșit nevatamat din incident.

- Germanul Mick Schumacher (Haas), forfait duminica pentru Marele Premiu al Arabiei Saudite de Formula 1, „ar fi pregatit desigur sa concureze”, iar retragerea sa nu se datoreaza starii de sanatate, a asigurat pilotul a doua zi dupa ce a suferit un accident in calificari, transmite AFP. Monopostul sau,…

- Mick Schumacher a confirmat ca se simte bine in urma accidentului infricoșator suferit in timpul calificarilor pentru Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite. Pilotul echipei Haas, care a fost transportat cu elicopterul la un spital local din Jeddah, a fost externat.

- Un incident grav a avut loc sambata pe circuitul de la Jeddah: monopostul lui Mick Schumacher s-a lovit de un parapet in virajul 12 și cursa a fost oprita cu steagul rosu. Totul s-a intamplat in timpul calificarilor pentru Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite.

- Gene Haas (69 de ani), proprietarul echipei Haas din Formula 1, a dezvaluit ca Pietro Fittipaldi (25 de ani) va conduce alaturi de Mick Schumacher in testele dinaintea noului sezon, programate la Bahrain intre 10 și 12 martie. In contextul invaziei Rusiei in Ucraina, Haas a rupt contractul cu firma…

- In prima sesiune de teste din presezon, care a avut loc pe circuitul Barcelona - Catalunya, Alfa Romeo a participat cu un monopost camuflat. Echipa a intampinat mai multe probleme tehnice și a parcurs doar 175 de tururi in total. Acum, insa, Alfa Romeo a publicat primele imagini cu monopostul in toata…